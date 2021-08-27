Аукціон з приватизації ОГХК скасовано, нову дату аукціону визначать найближчим часом

Аукціон з приватизації ОГХК, який мав відбутися 31 серпня, скасовано, а аукціонна комісія найближчим часом призначить нову дату торгів.

Причина полягає в тому, що два з трьох потенційних претендентів на приватизацію підприємства подали неповний пакет документів, відповідно, не були допущені до конкурсу.

Про це з посиланням на Фонд держмайна повідомляє Економічна правда.

Водночас законодавство не передбачає проведення аукціонів великої приватизації за участю лише одного претендента. Перенесення аукціону дозволить доопрацювати заявки на участь і розширити коло претендентів на ОГХК, повідомляють у Фонді держмайна.

Вказується, що найближчим часом відбудеться засідання аукціонної комісії, яка повинна затвердити нову дату аукціону. У ФДМ підкреслили, що приватизація ОГХК відбудеться до кінця 2021 року, тож план надходжень до бюджету буде виконаний.

– Наша мета – забезпечити максимальну конкуренцію на приватизаційному аукціоні ОГХК. Тільки так держава зможе отримати максимум коштів від продажу компанії. Перенесення аукціону дасть можливість потенційним учасникам доопрацювати документи і повторно направити заявки. Ми також очікуємо заявок від інших великих гравців ринку, які до цього моменту вивчали дані про ОГХК, але, за інформацією радника, їм не вистачило двох місяців, відведених законодавством на підготовку, щоб завершити всі процедури аудиту і прийняти інвестиційне рішення. Нова дата аукціону буде оголошена найближчим часом, – зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

За словами приватизаційного радника ОГХК, компанії BDO Corporate Finance, перенесення дати приватизаційного аукціону дозволить провести більш якісну підготовку потенційних інвесторів, що сприяє зростанню кількості учасників майбутніх торгів.

Керівний партнер BDO Corporate Finance Віталій Струков додає, що перенесення аукціону дозволить потенційним покупцям завершити аналіз даних про ОГХК, без поспіху провести необхідні розрахунки, сформувати ціну і узгодити участь на рівні правління і наглядової ради.

– Склалася дуже сприятлива ситуація для успішної приватизації ОГХК на глобальному ринку і підготовчими кроками вже розігрітий інтерес. Додатковий час на підготовку гарантує, що в торгах буде конкурувати більше компаній, тож держава отримає максимум коштів до бюджету, а підприємство – надійного інвестора, — заявив керівний партнер BDO Corporate Finance Віталій Струков.

ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини в світі. У структуру ОГХК входять Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Стартова ціна компанії на аукціоні повинна становити 3,7 млрд грн.