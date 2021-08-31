Конференція Digital Start Day: як почати кар’єру в інтернет-маркетингу

Кар’єра в digital – одна з найперспективніших. Це можливість працювати з будь-якого куточка світу, постійний розвиток, навчання новому і хороша зарплата.

Але отримання знань і навичок на курсах digital-спеціальностей – це тільки половина успіху. Не менш важливе їх застосування. Всі, хто тільки замислюється про кар’єру в digital, стикаються з надзвичайно важливими питаннями. Як зрозуміти, яку зі спеціальностей вибрати? Як же насправді отримати всі переваги роботи в digital? Як успішно увійти в індустрію і стати професіоналом?

1 вересня 2021 року Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить безкоштовну онлайн-конференцію Digital Start Day: почни свій шлях в інтернет-маркетингу.

Слухачів чекають вісім годин, насичених інформацією про різні професії, про те, як пройти шлях від джуніора до експерта, про особливості роботи і необхідні навички. А також про зарплати початківців і топових фахівців за версією експертного партнера grc.ua.

Лайн-ап спікери: Володимир Галіка, Ігор Рудник, Владислав Моргун, Максим Гапчук, Дар’я Сальникова та інші. Вони поділяться інформацією в форматі “просто про складне”, особистим досвідом і практичними рекомендаціями.

На конференції ви зможете:

розібратися, з чого починати і що потрібно, щоб побудувати свою кар’єру в інтернет-маркетингу;

познайомитися з різноманітністю топових digital-професій;

визначити, яка спеціальність відповідатиме вашому досвіду та цілям;

дізнатися, як стати успішним фахівцем в інтернет-маркетингу і почати заробляти більше;

надихнутися і дізнатися, який кар’єрний шлях потрібно пройти, щоб стати керівником.

Участь в онлайн-конференції – безкоштовна!

Кожен учасник може прослухати конференцію і поставити запитання лекторам в прямому ефірі, спілкуватися з колегами в Telegram-чаті. Додатково учасники отримають гарантовані подарунки від партнерів та організаторів, сертифікат про участь, запис і презентації Digital Start Day, а також сертифікат на 1 тис. грн для навчання на курсах WPE.

Організатори: WebPromoExperts, Webpromo.

Зареєструватися на конференцію можна тут.