BDO Corporate Finance: перенесення аукціону ОГХК забезпечить максимальний дохід від приватизації

Перенесення дати приватизації АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія дасть інвесторам необхідний час для підготовки до аукціону. Це приверне до торгів більше учасників, що позитивно вплине на фінальну вартість ОГХК.

Про це в інтерв’ю порталу LB повідомив Віталій Струков, керуючий партнер BDO Корпоративні фінанси, яка є радником з приватизації АТ ОГХК.

– Від ряду інвесторів ми отримували повідомлення, що відведених законом два місяці перед аукціоном недостатньо для аналізу всієї інформації, проведення необхідних процедур і прийняття фінального рішення. Деякі інвестори повідомляли, що часу мало, але до останнього дня намагалися встигнути і не встигли, — зазначив Струков.

Струков впевнений, що завдяки перенесенню аукціону зацікавлені в ньому інвестори отримають додатковий час, щоб завершити всі внутрішні процеси.

За його словами, нинішня кон’юнктура ринку ідеально підходить для продажу ОГХК. На це вказує зростання вартості титанової сировини і готової продукції.

Зі свого боку, ФДМ і приватизаційні радники провели якісну підготовку до приватизації, що дозволило максимально розігріти інтерес до ОГХК.

– На основі наявних даних, а також стабільно високого інтересу інвесторів до АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія, ми прогнозуємо, що в майбутньому аукціоні приватизації візьме участь більше п’яти великих міжнародних компаній і як мінімум три українські фінансово-промислові групи, — заявив радник.

У той же час, точна кількість учасників стане зрозуміло вже ближче до дати проведення аукціону, після розкриття всіх заявок.

Він додав, що перенесення дати аукціону не вплине на приватизаційні умови. Стартова ціна – 3,7 млрд грн — залишиться незмінною. Новий власник компанії буде інвестувати в її модернізацію, а також дотримуватися соціальних та екологічних гарантії.

– Додатковий час на підготовку і проведення аукціону гарантує, що в торгах буде конкурувати більше компаній, отже, ціна на аукціоні буде вище і держава отримає максимум коштів до бюджету, а підприємство — надійного інвестора, — резюмував Струков.

Аукціон з приватизації ОГХК перенесено

Аукціон з приватизації ОГХК, який мав відбутися 31 серпня, скасовано, а аукціонна комісія найближчим часом призначить нову дату торгів.

Причина полягає в тому, що два з трьох потенційних претендентів на приватизацію підприємства подали неповний пакет документів, відповідно, не були допущені до конкурсу.