На 3 вересня 2021 року Нацбанк України знову знизив курс гривні щодо американського долара та євро.

У п’ятницю $1 коштує 27,02 грн. Це на дві копійки більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс євро фінансовий регулятор встановив на рівні 32,00 грн/€1. Тобто гривня втратила ще сім копійок.

Водночас польський злотий та російський рубль зберігають стабільність – за день їхня вартість не змінилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 03.09:

$1 – 27,02 грн;

€1 – 32,00 грн;

1 польський злотий – 7,08 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Експерти прогнозували відновлення девальвації гривні у вересні та курс долара на рівні 28 грн/$1.

На їхню думку, девальвації сприятиме погашення іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.

Водночас ціни газ у порівнянні з серпнем 2020 року зросли вчетверо, тому витрати валюти значно збільшаться.