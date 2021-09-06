Мінекономіки оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального. Відштовхуючись від неї, АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з документом, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm тепер становить 21,69 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 25,94 грн.

Порівняно з серпнем, вартість літру дизпалива здорожчає на 58 копійок, а бензину – на 41 копійку.

Тому тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 грн за 1 л, дизельного палива – 28,69 грн за 1 л.

У травні цього року уряд запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель. Згідно з документом, граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. На такий крок вимушені були піти через необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

Джерело: Мінекономіки