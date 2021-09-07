Військові західноафриканської країни Гвінеї в неділю, 5 вересня, оголосили про повалення 83-річного президента країни Альфи Конде і розпуск уряду. Фактично, в країні стався військовий переворот. У результаті ціна на алюміній біржі металів у Лондоні підскочила до максимуму більш як за 10 років.

Переворот вже засудили в Організації Об’єднаних Націй і в Африканському союзі.

Державний переворот організували члени групи спецназу (GPS) – елітного підрозділу армії. Полковник Мамаду Думбуя очолює операцію.

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Лідер заколотників у Гвінеї оголосив, що уряд розпущено, дію конституції скасовано, а кордони країни закриті.

При виробництві алюмінію використовуються боксити. На частку Гвінеї, за даними Bloomberg, припадає більш ніж половина бокситів, що імпортуються китайськими виробниками алюмінію. За різними оцінками, з цієї країни імпортують боксити 15-20% світових виробників алюмінію.

Втім, за словами глави Комітету економістів України Андрія Новака, ситуація у Гвінеї не матиме істотного впливу на економіку України.

– Революційні події у Гвінеї короткочасно вплинули на біржові котирування по деяких біржових металах, зокрема по алюмінію. Але це явище тимчасове – типове для таких політичних стресів, які відбуваються в тих країнах, які займають більш-менш якусь вагу в певному виробництві, – зазначив Новак в коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що Україна є і виробником, і споживачем алюмінію, але політичні події у Гвінеї не вплинуть на українську економіку та металургію.

– Для України будь-якого істотного впливу ця ситуація мати не буде. Україна є і виробником, і споживачем алюмінію. Тому істотного впливу для української економіки або навіть металургії події у Гвінеї не матимуть, – додав глава Комітету економістів України.

Нагадаємо, це не перший раз, коли президент Альфа Конде стикається зі спробою путчу. У 2011 році на його будинок напали військові.

Прийшовши до влади у 2010 році, Альфа Конде був переобраний у 2020 році на третій термін після спірної поправки до конституції, яка дозволила йому балотуватися в президенти знову.