Станом на 8 вересня, долар та євро послабили свої позиції. Днем раніше американська та європейська валюти коштували дорожче.

Так, сьогодні $1 можна придбати за 26,73 грн, а €1 коштує 31,70 грн. Вчора, 7 вересня, ціна одного долара становила 26,81 грн, а євро – 31,80 грн.

За один день американська валюта здешевшала на 8 копійок, а європейська – на 10 копійок, що послабило їхні позиції на українському ринку.

Сьогодні, 8 вересня, один польський злотий коштує в Україні 7,02 грн, а ціна 10 російських рублів становить 3,64 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 8 вересня

$1 – 26,7317 грн;

€1 – 31,7091 грн;

1 польський злотий – 7,0204 грн;

10 російських рублів – 3,6489 грн.

Кабінет міністрів спрогнозував економічний та соціальний розвиток в Україні протягом 2022-2024 років. Зокрема курс долара найближчі роки може становити 28-29 грн за одиницю.

Згідно з прогнозом, у 2022 році інфляція знизиться до 6,2%, а у 2021 – до 5%, наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас уряд планує зменшити держборг до менш ніж 50% ВВП. Це дасть можливість для держави фінансувати необхідні сфери – медицину, оборону та освіту.