Грант Даян назвав три умови успіху

Успішний бізнес неможливий без трьох складових, які об’єднані абревіатурою ТЕС.

Про це заявив український підприємець, інвестор, співзасновник OMO Systems Грант Даян під час виступу на U Tomorrow Summit. Скорочення розшифровується як Technology (технології), Education (освіта) та Culture (культура).

– Technology – кожен бізнес повинен частково бути IT-компанією. Адже для покоління phygital customers технології – базова потреба. Впроваджуйте передові технології всюди, де вони можуть поліпшити вашу взаємодію зі споживачем, – поділився Грант Даян першою порадою.

Говорячи про освіту, він заявив, що, наймаючи працівників на роботу, не цікавиться їхнім дипломом.

– Замість цього у своїх компаніях ми оцифровуємо знання та постійно навчаємо людей – це найкраще вкладення у бізнес. Education – станьте університетом для своїх співробітників, – наголосив бізнесмен.

Розшифровуючи третє поняття – культура, Грант Даян висловив думку, що це саме те, що виділяє бізнес із десятків інших.