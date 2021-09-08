Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Соколова |

Нардепи зобов’язали держкомпанії розсекретити дані про зарплати керівництва

Гроші

Верховна Рада України дозволила розсекретити інформацію про заробітні плати керівництва державних компаній.

Відповідний законопроект №3952 сьогодні підтримали в другому читанні та в цілому 324 народні депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці, документ повинен підвищити прозорість діяльності органів управління, посадових осіб державних підприємств та організацій.

Згідно із законопроектом, держпідприємства, державні організації, а також господарські товариства, 50% статутного капіталу яких належить державі чи територіальній громаді, оприлюднюватимуть інформацію: про зарплату, винагороду керівника (заступника керівника), членів наглядових рад та виконавчого органу.

Крім того, до інформації з обмеженим доступом більше не належатимуть дані про отримання фізичною особою державного чи комунального майна, про структуру та принципи формування оплати праці.

Відомості про принципи формування та розмір зарплат, винагород у держкомпаніях мають публікувати щомісяця.

Інформація публікуватиметься на офіційних веб-сайтах компаній. Крім того, її надаватимуть за запитами громадян.

Нещодавно в Україні змінили механізм розрахунку середньої заробітної плати. Він враховуватиме премії та інші стимулюючі виплати для працівників. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Читайте
Скорочення розриву в зарплатах чоловіків і жінок: Кабмін готує стратегію

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка