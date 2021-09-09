Станом на 9 вересня курс долара в Україні зріс, а євро – знизився. У НБУ курс долара становить 26,74 грн. У попередній банківський день американська валюта коштувала на 1 коп дешевше.

Курс євро становить 31,63 грн за одиницю. Це на 7 коп менше, порівняно з попереднім днем.

За день змінився також курс польського злотого. Наразі один злотий можна придбати за 7 грн – на 2 коп дешевше.

Курс російського рубля піднявся в ціні на 1 коп – 10 рублів коштують 3,65 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 9 вересня 2021:

$1 – 26,74 грн;

€1 – 31,63 грн;

1 польський злотий – 7,00 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

У кінці вересня в Україні відновиться девальвація гривні (зниження курсу щодо іноземних валют). На думку економістів, це трапиться через погашення іноземних кредитів і купівлю газу до нового опалювального сезону.

Вплив на курс валют також можуть мати кадрові зміни в уряді та підвищена протестна активність громадян.

Детальніше про курс валют в Україні у вересні читайте у матеріалі.

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