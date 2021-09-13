Накопичувальний рівень пенсійної системи не повинен впливати на нинішні надходження Пенсійного фонду України і може бути запроваджений шляхом перерозподілу витрат між роботодавцем, співробітником і урядом.

Про це повідомила віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде в одному з інтерв’ю.

– Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися коштом нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків, – наголосила Б’єрде.

За словами віце-президента, у разі ухвалення рішення щодо подальшого руху до запровадження накопичувальної пенсійної системи, у суспільстві має відбутися відкрита і прозора дискусія про джерела фінансування цієї системи.

– Це може, наприклад, відбуватися через деяку форму розподілу витрат між роботодавцями, співробітниками і урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду, – запропонувала віце-президент Світового банку.

Крім цього, Анна Б’єрде згадала і про запровадження корпоративного управління в Україні.

На її думку, в деяких аспектах відбувся відхід назад і наразі Україна дещо відстає в цьому питанні.

– За останні роки досягнуто значних успіхів у прийнятті законодавств і зміцненні систем, які регулюють діяльність держпідприємств. Водночас відстає впровадження практики корпоративного управління, де в певних питаннях відбувся навіть відхід назад, – сказала Б’єрде.

Наприклад, лише дев’ять держпідприємств мають наглядові ради, призначені за новими правилами, наголосила представник Світового банку.

– В результаті державні підприємства продовжують функціонувати в умовах надмірного політичного впливу, неконкурентної практики у виборі на ключові керівні посади, непрозорих систем оплати праці для вищого персоналу і неефективних механізмів контролю та підзвітності, – додала жінка.

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Б’єрде вкотре закликала Нацбанк України залишатися незалежним наглядачем за фінансовим сектором.