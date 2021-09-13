Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку $411 млн

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму $411 млн.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, $200 млн спрямують на розвиток вищої освіти в Україні, а ще $211 млн – на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

В уряді уточнили, що кошти виділять у межах двох укладених угод, серед яких:

договір гарантії (підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі шляхом встановлення гібридних систем із виробництва електроенергії в Укргідроенерго) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій;

угода про позику (проект Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

У Світовому банку зазначили, що організація є надійним партнером України та готова до довгострокової співпраці.

Також віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде повідомила, що перспективи отримання Україною другого траншу на відновлення економіки у період пандемії обсягом $350 млн залежать від підтримання адекватної макроекономічної бази.

За її словами, необхідно полегшити доступ до кредитів для дрібних фермерів, оскільки успішна реалізація земельної реформи – це важливий шанс дати поштовх до економічного зростання України.