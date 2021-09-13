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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Укрзалізниця відзвітували про 1,4 млрд грн збитків за півріччя

Укрзалізниця

Державна компанія Укрзалізниця за перше півріччя 2021 року отримала 1,4 млрд грн сукупних чистих збитків, про що свідчить звіт щодо виконання фінплану.

За його даними, у липні підприємство мало банківські кредити на 39,1 млрд грн.

Причинами збиткової діяльності в Укрзалізниці називають зменшення обсягів перевезень та перевищення темпів зростання собівартості над темпами зростання чистого доходу.

За півроку компанія не виконала 6% планових вантажних перевезень та 11,3% – пасажирських.

Водночас у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 млн грн, або на 1,8%, а від пасажирських – на 511,4 млн грн (26,7%).

Серед інших негативних факторів, які вплинули на фінансову діяльність Укрзалізниці:

  • зменшення транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну;
  • зменшення експорту зерна на фоні зниження врожаю та попиту на українську зернову продукцію.

За підсумками 2020 року Укрзалізниця отримала збитки в розмірі 11,4 млрд грн.

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Минулого тижня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила звіт, в якому повідомила, що Укрзалізниця через колишніх топ-менеджерів втратила третину основних фондів.

За його даними, за п’ять років Укрзалізниця виконала план капіталовкладень лише на 65%, у цьому напрямку не освоєно майже 30 млрд грн, через це інфраструктура залізниці перебуває в критичному стані.

Джерело: Марлін

Фото: УЗ

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