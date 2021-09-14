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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Милованов пояснив, чому, попри зростання економіки, українці вважають себе бідними

Милованов пояснив, чому, попри зростання економіки, українці вважають себе бідними

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов пояснив, чому, попри зростання економіки, 67% українців вважають себе бідними.

В ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив: парадокс цієї ситуації полягає у тому, що в країні є нерівність.

– Це означає, що в середньому показники хоч і зростають, але хтось може жити краще, а комусь може навпаки ставати гірше. Економісти вимірюють нерівність коефіцієнтом Джині. Так от, в Україні ця нерівність зростає, починаючи з 2013 року. Але одне з найбільших його зростань відбувається під час пандемії, коли хтось продовжив працювати, а дехто залишився без роботи, – поясни він.

Тому Тимофій Милованов закликає політиків дивитися не лише на середні цифри, а й на те, на скільки гірше стає тим, хто дійсно бідний.

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на початок серпня цього року лише 1% громадян України вважали себе представниками середнього класу, які мають стабільний дохід, достатній для задоволення власних потреб.

Ще 31,9% українців зазначали, що не відносять себе до представників середнього класу. А от більшість громадян України (67,1%) вважали себе представниками бідного класу.

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