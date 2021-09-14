Милованов пояснив, чому, попри зростання економіки, українці вважають себе бідними

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов пояснив, чому, попри зростання економіки, 67% українців вважають себе бідними.

В ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив: парадокс цієї ситуації полягає у тому, що в країні є нерівність.

– Це означає, що в середньому показники хоч і зростають, але хтось може жити краще, а комусь може навпаки ставати гірше. Економісти вимірюють нерівність коефіцієнтом Джині. Так от, в Україні ця нерівність зростає, починаючи з 2013 року. Але одне з найбільших його зростань відбувається під час пандемії, коли хтось продовжив працювати, а дехто залишився без роботи, – поясни він.

Тому Тимофій Милованов закликає політиків дивитися не лише на середні цифри, а й на те, на скільки гірше стає тим, хто дійсно бідний.

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на початок серпня цього року лише 1% громадян України вважали себе представниками середнього класу, які мають стабільний дохід, достатній для задоволення власних потреб.

Ще 31,9% українців зазначали, що не відносять себе до представників середнього класу. А от більшість громадян України (67,1%) вважали себе представниками бідного класу.