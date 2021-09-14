Починаючи з червня 2021 року, громадянами України було зареєстровано 118 220 звітів у Єдиній базі звітів про оцінку нерухомого майна, запущеній Фондом державного майна України.

Така цифра є свідченням високої довіри користувачів до нового безкоштовного сервісу оцінки.

Про це йдеться у авторському матеріалі заступниці голови ФДМУ Юлії Бєлової для видання Інтерфакс-Україна.

– Від моменту запуску Сервісу з визначення оціночної вартості нерухомого майна станом на 7 вересня в Єдиній базі звітів про оцінку було зареєстровано 118 220 звітів. 64 570 із них були використані нотаріусами під час правочину з нерухомістю, — зазначає Бєлова.

Бєлова додає, що протягом цього часу до Фонду було подано 428 заяв на рецензування звітів про оцінку, і лише у 40 випадках рецензія була негативна.

У Фонді спростовують закиди щодо помилок сервісу під час здійснення процедури оцінки, і зазначають, що більшість із них спричинена спробами дискредитувати роботу Єдиної бази.

– На жаль, в інформаційне поле потрапляють повідомлення щодо завищення Сервісом вартості об’єктів нерухомості, побудовані на маніпуляціях із даними про ці об’єкти в Єдиній базі. Робиться це часто для того, щоб дискредитувати роботу Єдиної бази і поставити під сумнів її спроможність адекватно визначати вартість нерухомого майна, — вважає заступниця голови ФДМУ.

Бєлова нагадує, що станом на 7 вересня 2021 року громадяни України скористалися послугами Сервісу з визначення оціночної вартості нерухомого майна вже понад 330 тис. разів.

Зокрема, 22 870 сформованих Сервісом довідок про оціночну вартість нерухомості було використано під час здійснення правочинів із нерухомістю.

Для коректного використання можливостей безкоштовного Сервісу у Фонді держмайна рекомендують уважно дотримуватися інструкцій, розроблених командою Фонду.

– Якщо у користувачів виникають сумніви щодо правильності заповнення даних, вони можуть скористатися спеціальними, розробленими Фондом інструкціями з формування е-довідки для різних типів об’єктів нерухомого майна. Знайти їх можна на головній сторінці сайту https://evaluation.spfu.gov.ua, — резюмує Юлія Бєлова.

Нагадаємо, у червні 2021 року розпочав роботу Сервіс автоматичної оцінки вартості нерухомості. Запуск сервісу відбувається в рамках реформи оцінки, що здійснюється Фондом державного майна з грудня 2019 року.