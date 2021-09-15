Поллі-Сервіс як найбільше в Європі українське підприємство захищеного друку, широко відоме унікальними розробками українських вчених, викликало інтерес в урядової делегації Об’єднаних Арабських Еміратів.

Делегація прибула з робочим візитом в Україну на чолі з державним міністром з продовольчої та водної безпеки Мар’ям Аль Мхейрі.

Високопоставлені гості з ОАЕ виявили бажання відвідати унікальне українське підприємство і ознайомитися з його виробничими потужностями і технологічними рішеннями.

Делегація високо оцінила проривні технології Поллі-Сервіс із захисту продукції від підробок.

Про це повідомляє прес-служба Industrial Innovation Group, в яку входить компанія Поллі-Сервіс.

Мар’ям Аль Мхейрі зазначила, що суперсучасні технології українського підприємства захищеного друку Поллі-Сервіс, зокрема інноваційна система Track&Trace, мають стратегічне значення для забезпечення продовольчої та національної безпеки країн.

Ці технології незамінні в дотриманні високих стандартів якості харчової продукції та її захисту від підробок.

Державний міністр, ознайомившись з унікальною системою цифрового контролю продукції Track&Trace, зазначила, що інноваційні рішення, які допомагають вирішити завдання захисту товарів від підробок, заслуговують на окрему увагу на найвищому державному та міжурядовому рівні.

– Комплексні рішення, які ми побачили на українському підприємстві Поллі-Сервіс, перспективні для боротьби з контрабандною продукцією, – додала державний міністр.

Ігор Попович, президент ТОВ Поллі-Сервіс, в ході візиту делегації з ОАЕ розповів про комплексне інноваційне рішення для відстеження продукту – багаторівневу архітектуру, що дозволяє проконтролювати повний життєвий цикл етикетки і маркованої продукції.

Компанія Поллі-Сервіс зацікавила урядову делегацію з ОАЕ / 3 фотографии

Етикетка містить цифрове індивідуальне контрольне маркування у вигляді QR-коду, який містить унікальний аналітичний номер, що відображає кожен етап і елемент виробництва продукту.

Для додаткового захисту використовується високозахищена деметалізована IMET-голограма.

– Для мене велика честь і гордість бути причетним до супертехнологій, які випереджають навіть передові розробки на кілька років, але головне – здатні вирішувати глобальні проблеми і служити людству, – заявив генеральний директор Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.

Він додав, що інновації Поллі-Сервісу визнані на найвищому міжнародному рівні, а унікальним патентам компанії немає рівних у жодній країні світу. Наразі в арсеналі IIG – 399 об’єктів інтелектуальної власності.

Під час візиту на підприємство урядова делегація з ОАЕ також ознайомилася з обладнанням і технологіями з випуску платіжних карт і бланків ID-документів, які відповідають найвищим міжнародним стандартам і забезпечують компанії Поллі-Сервіс стабільне і впевнене лідерство в індустрії.

Поллі-сервіс випустив понад 250 млн ID-документів і платіжних карт, 80% платіжних карт українських банків персоналізується на обладнанні, поставленому і обслуговуваному підприємством Поллі-Сервіс.

Поллі-Сервіс працює більш ніж зі 120 банками України, має сертифікати найбільших міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard, української національної ПРОСТІР, і є наразі єдиною компанією в Україні, що має сертифікат платіжної системи UnionPay.

ТОВ Поллі-Сервіс – українська компанія, що створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, друку та захисту документів, побудови та впровадження інформаційних систем будь-якої складності.

Підприємство утримує технологічне лідерство в індустрії захищеного друку і персоналізації протягом 17 років і є найбільшим підприємством захищеного друку в Європі.