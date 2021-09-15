Україні потрібні гарантії збереження транзиту газу: Вітренко на переговорах

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко на перемовинах в рамках німецько-українського енергетичного партнерства, які відбулися 15 вересня у Києві, наголосив, що Україні необхідні гарантії збереження транзиту газу, оскільки від початку обидва Північні потоки будувалися для додаткових обсягів газу, які мають постачатися в Європу.

– Якщо йдеться про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги, які зараз йдуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на Північний потік-2, як про це каже Росія. Ті обсяги, які зараз йдуть через Україну в контракті з Газпромом, мають бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на дуже довгу перспективу. Відповідно, ми маємо таким чином отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережений, – сказав він.

Вітренко чітко висловив позицію України щодо російського проекту – Газпром використовує газ як геополітичну зброю проти України і Європи, і рекордні ціни про це свідчать.

– Тому що Газпром штучно обмежує поставки газу, зокрема через Україну, – додав Вітренко.

За його словами, має бути забезпечена чесна, справедлива конкуренція, щоб всі компанії, насамперед європейські, отримали доступ до всіх газопроводів, що поєднують Росію і ЄС.

– Європейські компанії конкретні, з якими ми розмовляли, вони якраз хочуть продовжувати транзит через Україну, вони хочуть отримувати газ на кордоні Україна-Росія, і потім самотужки замовляти транзитні потужності через Україну, – сказав глава Нафтогазу.

У Європі продовжує зростати ціна на газ. 15 вересня на лондонській біржі ICE Futures вона сягнула $842,5 за тисячу кубометрів, що є історичним максимумом.

Це відбувається на тлі зниження запасів газу в підземних сховищах. Так Росія шантажує Європу для прискорення сертифікації газопроводу Північний потік-2.