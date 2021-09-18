Депутати пообіцяли виплатити військовим борги вже найближчим часом

Виплату заборгованості українським військовим може бути виконано вже найближчим часом, відповідний законопроект вже направлено на розгляд парламенту.

Всі необхідні статті витрат будуть профінансовані вже в жовтні, повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Гроші для цього вже передбачено в законі про державний бюджет на 2021 рік, повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

За її словами, саме позиція відомства та конструктивний підхід депутатів дозволив вирішити проблему з невиплатою грошей.

При цьому в офісі омбудсмена повідомили про борг перед військовими в 1,5 мільярда гривень.