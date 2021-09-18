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Дмитро Кудрявцев |

Депутати пообіцяли виплатити військовим борги вже найближчим часом

ЗСУ, військові навчання в угорщині

Виплату заборгованості українським військовим може бути виконано вже найближчим часом, відповідний законопроект вже направлено на розгляд парламенту.

Всі необхідні статті витрат будуть профінансовані вже в жовтні, повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Гроші для цього вже передбачено в законі про державний бюджет на 2021 рік, повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

За її словами, саме позиція відомства та конструктивний підхід депутатів дозволив вирішити проблему з невиплатою грошей.

При цьому в офісі омбудсмена повідомили про борг перед військовими в 1,5 мільярда гривень.

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Міноборони заборгувало перед військовими майже 1,5 млрд грн – омбудсмен

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