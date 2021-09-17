Курс долара станом на 17 вересня став вище. Євро водночас стало дешевше.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,67 грн, що на три копійки більше, ніж за день до цього.

Євро здешевшало на 14 копійок – з 31,51 грн/1€ до 31,37 грн/1€. Водночас ціна польського злотого також впала, а російського рубля незначно здорожчала.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.09:

$1 – 26,67 грн;

€1 – 31,37 грн;

1 польський злотий – 6,85 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Що буде з курсом валют в Україні у вересні

Наприкінці вересня зниження курсу валюти відновиться після літньої ревальвації. За прогнозами економістів, причинами стануть погашення значних іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ в порівнянні з серпнем 2020 року зросли в чотири рази.

Яким буде курс долара в Україні у вересні 2021 – читайте в нашому матеріалі.