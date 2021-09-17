Клімкін розповів, чому зараз Україні вигідна співпраця з Китаєм

Екс-міністр закордонних справ в ефірі телеканалу LIVE зазначив, що саме зараз Україна має найкращі можливості для розвитку економічних і політичних відносин КНР і України.

– Китай зараз зацікавлений у тому, щоб інвестувати у великі об’єкти в Україні. Чому китайці не можуть зараз перенести технопарки з Білорусі, вони прекрасно знають, що ці технопарки скоро будуть російськими? Китайці над цим думають. Інший напрямок – будівництво – КНР хоче побудувати порт в Україні, тому приходять із цими ідеями. Вони приходять з ідеями використання нової логістики. Я вважаю, що нам ці можливості потрібно використовувати. Тому з Китаєм у нас відкривається нове вікно, – зазначив Павло Клімкін.

Також він підтвердив, що геополітична ситуація сприяє цій співпраці.

Нагадаємо, раніше експерти неодноразово відзначали, що зближення України і Китаю може бути не тільки економічно вигідно нашій країні, але й допоможе тримати певний баланс на геополітичній карті світу.

До того ж розвиток китайсько-українських відносин не суперечить руху України до євроатлантичної інтеграції та стратегічного партнерства з Європейським Союзом. А присутність китайського бізнесу в Україні тільки посилить економіку за рахунок близького європейського ринку збуту, враховуючи, що географічне положення України вигідне в цьому сенсі.

Також в ефірі експерти обговорили позитивні аспекти співпраці Китаю і України у низці інфраструктурних та високотехнологічних проектів.

Зокрема, експерти зійшлися на тому, що сьогодні Україна з особливою користю і вигодою повинна використовувати потужні ресурси Китаю для співпраці у сфері кібербезпеки.