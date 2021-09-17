Австрійська компанія BWT створює в Україні нову інфраструктуру питної води і вже інвестувала понад €1 млн.

– Наше завдання – змінити спосіб споживання питної води в Україні, – заявив під час прес-конференції Андрій Мітченко, керівник проекту BWT Aqua, власник компанії Ecosoft, яка з 2018 року входить в міжнародний холдинг BWT.

Згідно з дослідженнями, майже 90% українців готові відмовитися від одноразового пластику та перейти до більш екологічної моделі споживання води.

За даними Андрія Мітченка, щорічно українці використовують 2,5 млрд л питної води, третина з яких купується в пластикових пляшках малого обсягу.

– Споживання води з аквабоксів скорочує річний обсяг використання пластику середньостатистичною сім’єю на 35 кг, – стверджує керівник проекту BWT Aqua.

Встановлення систем очищення води почалося у березні 2019 року в Києві та Ірпені. Сьогодні аквабокси компанії є не тільки у столиці, а й у Львові, Тернополі, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому. Загальна кількість пристроїв досягла 400.

Технічний директор BWT Aqua Ростислав Мудрик звернув увагу на те, як якість води залежить від технологій. В аквабоксах австрійського виробництва використовується дев’ять ступенів очищення, зокрема технології зворотного осмосу, ультрафіолетового знезараження і системи насичення води природними мінералами та магнієм.

– Вода з аквабоксів BWT Aqua за своїм мінеральним складом ідентична воді з альпійських гірських джерел, – коментує Ростислав Мудрик.

Вода очищається не тільки від поширених забруднень, мікроорганізмів, вірусів, але також і від мікропластику. Всі аквабокси приєднані до віддаленої системи моніторингу. Виробник завдяки датчикам, що зчитують показники, повністю контролює технічний стан обладнання і якість води.

– Ми першими дізнаємося, коли обладнання потребує технічного сервісу. І якщо щось не працює, ми дізнаємося до того, як споживач отримає це в своїй пляшці, – каже Андрій Мітченко.

Воду в аквабоксах можна придбати як за готівку, так і за допомогою банківської карти. А якщо оформити покупку через інтернет, то можна отримати знижку на кожен літр.

– Для нас це більше, ніж бізнес, це місія. І ми плануємо вкласти ще €5 млн у цей проект, – підсумував Андрій Мітченко.

Компанія має досвід запуску подібної інфраструктури для питної води в Португалії і на іспанському острові Майорка.

BWT – міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Мондзее (Австрія), найбільший у світі виробник систем очищення води. Ключові продукти компанії – системи очищення води для фармацевтичної і харчової галузей, а також високотехнологічних підприємств, які споживають воду особливої ​​якості.

BWT займається і підготовкою води для виробництва лікарських засобів, ін’єкцій та сфери охорони здоров’я.

Зокрема, для виробництва вакцин Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca тощо використовується очищена на обладнанні BWT вода. Компанія має п’ять виробничих підприємств у Австрії, Франції, Німеччині, Швейцарії та Україні.

У 2018 році холдинг BWT придбав частку української компанії Ecosoft, на базі якої виробляє нову лінійку аквабоксів, що забезпечують покупців очищеною та мінералізованою водою.