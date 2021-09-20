Світові експерти розкажуть, як бізнесу вийти на міжнародні ринки на Start Global Day

Засновники InDriver, Grammarly і експерти Amazon Web Services розкажуть, як стартапам з СНД вийти на ринки США, Китаю, Південної Америки, Африки та Індії, на конференції Start Global Day 8 жовтня.

Start Global Day – практична конференція для підприємців, які запускають міжнародний проект, виводять стартапи на іноземні ринки або планують масштабувати зрілий бізнес.

Захід відбудеться у прямому ефірі в режимі телемосту. Зв’язок буде організований між двома студіями, де зберуться місцеві підприємці та ставитимуть запитання спікерам в режимі реального часу. Студії організовані за підтримки Astana Hub (Казахстан) і UNIT City (Україна). Крім офлайн-студій, трансляція буде доступна на сайті за попередньою реєстрацією: http://startglobalday.com/

Фаундери розкажуть, як бізнесу відкрити для себе іноземні ринки, як залучати клієнтів, з якими культурними особливостями країн доведеться мати справу, та як враховувати їх у продажах.

Експерти AWS поділяться особливостями різних сегментів ринку, розкажуть, які є точки зростання сьогодні, та які інструменти допоможуть зайняти свою нішу.

Ігор Карпець на прикладі своєї компанії Grammarly розповість, як продавати у США з України, чим відрізняється американський підхід у маркетингу і продажах, та як його застосувати.

Єгор Федоров поділиться досвідом своєї компанії InDriver із просування технологічного стартапу в Латинській Америці.

Конференція проходить за підтримки Amazon Web Services і UNIT City. Реєстрація на сайті http://startglobalday.com/