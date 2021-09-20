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Вікторія Гірко |

Світові експерти розкажуть, як бізнесу вийти на міжнародні ринки на Start Global Day

Світові експерти розкажуть, як бізнесу вийти на міжнародні ринки на Start Global Day
Партнерський матеріал

Засновники InDriver, Grammarly і експерти Amazon Web Services розкажуть, як стартапам з СНД вийти на ринки США, Китаю, Південної Америки, Африки та Індії, на конференції Start Global Day 8 жовтня.

Start Global Day – практична конференція для підприємців, які запускають міжнародний проект, виводять стартапи на іноземні ринки або планують масштабувати зрілий бізнес.

Захід відбудеться у прямому ефірі в режимі телемосту. Зв’язок буде організований між двома студіями, де зберуться місцеві підприємці та ставитимуть запитання спікерам в режимі реального часу. Студії організовані за підтримки Astana Hub (Казахстан) і UNIT City (Україна). Крім офлайн-студій, трансляція буде доступна на сайті за попередньою реєстрацією: http://startglobalday.com/

Фаундери розкажуть, як бізнесу відкрити для себе іноземні ринки, як залучати клієнтів, з якими культурними особливостями країн доведеться мати справу, та як враховувати їх у продажах.

Експерти AWS поділяться особливостями різних сегментів ринку, розкажуть, які є точки зростання сьогодні, та які інструменти допоможуть зайняти свою нішу.

Ігор Карпець на прикладі своєї компанії Grammarly розповість, як продавати у США з України, чим відрізняється американський підхід у маркетингу і продажах, та як його застосувати.

Єгор Федоров поділиться досвідом своєї компанії InDriver із просування технологічного стартапу в Латинській Америці.

Конференція проходить за підтримки Amazon Web Services і UNIT City. Реєстрація на сайті http://startglobalday.com/

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