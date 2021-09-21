Україна планує зменшити обсяг запозичень на 60 млрд грн у 2022 році – Марченко

Щоб не покладати борговий тягар на майбутні покоління українців, політика уряду надалі буде спрямована на зниження державного боргу.

У цьому запевнив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проекту державного бюджету на 2022 рік у Верховній Раді.

– Наступного року держава планує зменшити обсяг запозичень на 60 млрд грн для фінансування держбюджету. Тобто політика уряду надалі буде спрямована на зниження державного боргу, щоби не покладати борговий тягар на майбутні покоління. Така відповідальна позиція вирізняє нас не лише на тлі інших країн, які розвиваються, що відзначають економічні інвестори, але й найбільших економік світу, – заявив міністр.

За словами Сергія Марченка, держава не може собі дозволити жити в борг. Тому витрати за державним боргом скоротяться в 2022 році на 48 млрд грн і передбачені в сумі 574 млрд грн, з яких на погашення боргу буде спрямовано 393 млрд грн, на обслуговування боргу – 181 млрд грн.

Міністр фінансів додав, що вперше за чотири роки ми матимемо первинний профіцит бюджету, тобто наші доходи повністю покриватимуть наші видатки за мінусом обслуговування боргу.

21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проект державного бюджету на 2022 рік. Він запевнив, що головний кошторис країни на наступний рік є реалістичним і збалансованим.