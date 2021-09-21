Віртуальна місія МВФ починає роботу в Україні

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми stand-by починає роботу з українською владою 21 вересня.

Про це повідомив представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Він зазначив, що зустрічі місії проходитимуть у режимі онлайн.

– Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар починає сьогодні свою роботу і продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ, – повідомив він.

Нещодавно заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на форумі YES Brainstorming в Києві повідомив, що місія МВФ з питань першого перегляду програми stand-by може почати свою роботу в Україні з 21-23 вересня 2021 року.

А 14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що другий транш від МВФ в розмірі $750 млн очікується приблизно в листопаді-грудні.

Водночас представник Фонду Джеррі Райс відмовився коментувати ці слова української сторони.

МВФ в червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляду виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік порушили, а фінансування – призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.