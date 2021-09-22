Курс валют НБУ на 22 вересня 2021 в Україні

На середу, 22 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс валют. Згідно з новими даними, євро продовжує рости, а долар дотримується стабільності.

Курс американської валюти встановлено на рівні 26,70 грн/1$. Тобто валюта залишилась на попередньому рівні.

Водночас ціна за 1€ становить 31,36 грн. Європейська валюта здорожчала на 9 копійок порівняно з вчорашнім банківським днем.

Окрім того, польський злотий впав в продажу на 1 копійку, а російський рубль зріс на 2 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 22 вересня:

$1 – 26,70 грн;

€1 – 31,36 грн;

1 польський злотий – 6,78 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

За прогнозами економічних експертів, курс долара в Україні у жовтні буде встановлено на рівні 28 грн/$1.

Експерти запевняють, що у другому місця осені девальвація гривні неминуча. Окрім того, є загроза масштабної економічної кризи через макроекономічні проблеми та нарощування боргів.