Міністерство економіки встановило нову граничну вартість бензину та дизельного пального. Тепер, відштовхуючись від неї, автозаправні станції (АЗС) можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням Мінекономіки, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,59 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 26,17 грн.

Якщо порівнювати з початком вересня, літр дизпалива здорожчав на 27 копійок, а от бензин здешевшав на 44 копійки.

Тому тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 грн за 1 л, дизельного палива – 29,59 грн за 1 л.

У травні цього року Кабінет міністрів запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель в Україні. Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

Запровадження граничних торговельних надбавок на паливо – це тимчасовий захід, який діятиме на період карантину. На це рішення вимушені були піти через необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

Джерело: Мінекономіки