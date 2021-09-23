Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Бензин здешевшав: Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне

ціни на бензин

Міністерство економіки встановило нову граничну вартість бензину та дизельного пального. Тепер, відштовхуючись від неї, автозаправні станції (АЗС) можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням Мінекономіки, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,59 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 26,17 грн.

Якщо порівнювати з початком вересня, літр дизпалива здорожчав на 27 копійок, а от бензин здешевшав на 44 копійки.

Тому тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 грн за 1 л, дизельного палива – 29,59 грн за 1 л.

У травні цього року Кабінет міністрів запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель в Україні. Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

Запровадження граничних торговельних надбавок на паливо – це тимчасовий захід, який діятиме на період карантину. На це рішення вимушені були піти через необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

Джерело: Мінекономіки

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка