Курс валют НБУ на 23 вересня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 вересня. Так, курс гривні трохи підвищився порівняно з попередніми днями.

Курс долара станом на 23 вересня встановлено на рівні 26,64 грн/1$. Американська валюта після декількох днів стабільності здешевшала на 4 копійки.

Також впав у ціні євро на 7 копійок. 1€ нині можна купити за 31,29.

Продовжує втрачати позиції і польський злотий, який впав в продажу на 3 копійку. Водночас російський рубль здорожчав на 1 копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 23 вересня:

$1 – 26,67 грн грн;

€1 – 31,29 грн;

1 польський злотий – 6,75 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Експерти прогнозують курс долара в Україні у жовтні на рівні 28 грн/$1.

Серед причин зростання курсу американської валюти називають політичну нестабільність у країні, загострення боротьби між різними політичними угрупованнями та зростання протестної активності населення.