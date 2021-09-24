Курс валют НБУ на 24 вересня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 вересня. Згідно з новими даними, долар та євро слабшають щодо гривні перед вихідними.

Американська валюта різко впала в ціні на 14 копійок. Нині офіційний курс долара встановлено на рівні 26,52 грн/1$.

Курс європейської валюти зупинився на рівні 31,08 грн/1€. Це на 20 копійок менше, ніж днем раніше.

Не дорожчає вже декілька днів поспіль польський злотий. Курс цієї валюти впав на 1 копійку. А російський рубль здешевшав на 2 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 24 вересня:

$1 – 26,53 грн грн;

€1 – 31,09 грн;

1 польський злотий – 6,74 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Курс долара в жовтні

У другому місяці осені долар коштуватиме 28 грн. Такі прогнози дають економічні експерти.

Курс американської валюти зростатиме у жовтні, зокрема через політичну нестабільність у країні та зростання протестної активності населення.

На думку експертів ці та інші причини сприятимуть зростанню відтоку коштів за кордон та збільшуватимуть попит на валюту.

Окрім того, зростає загроза повномасштабної світової фінансової кризи, зокрема через проблеми у будівельному секторі.