Україна отримає від США $9 млн додаткової допомоги: на що її витратять

Уряд України та уряд Сполучених Штатів Америки уклали додаткову угоду на загальну суму $9 млн. Її підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення. Додаткова угода передбачає виділення $7 млн на поліпшення стану здоров’я українців і ще $2 млн – на забезпечення зростання економіки.

– Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб. Вдячний нашим міжнародним партнерам за послідовну підтримку й допомогу у відновленні в період пандемії, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Днями Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму $411 млн.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, $200 млн спрямують на розвиток вищої освіти в Україні, а ще $211 млн – на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.