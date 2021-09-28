Український спортивний промоушен Махач купив бізнесмен з Казахстану

Український спортивний промоушен Махач, який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен з Казахстану.

Про це розповів співзасновник Махачу Андрій Лімонтов.

За його словами, переговори про продаж почалися ще влітку, а наприкінці вересня було підписано угоду про продаж.

Лімонтов не зміг розкрити ім’я нового власника, пославшись на те, що угода ще не закрита і за домовленістю з новим власником ці дані не розголошуються. Водночас інші джерела, близькі до переговорів, розповіли, що потенційним набувачем може бути казахстанський бізнесмен із грузинським громадянством Михайло Ломтадзе.

Ломтадзе входить у топ-50 найбільших бізнесменів Казахстану за версією Forbes і, за оцінкою видання, володіє капіталом у $3,9 млрд. Він володіє 23% простих акцій фінтех-групи Kaspi.kz, яка, зокрема, поглинула один з найстаріших українських платіжних сервісів Portmone.

Редакція звернулася із запитом до Kaspi.kz з проханням підтвердити цю інформацію, але поки відповіді не отримала.

За словами Лімонтова, причин продати проект було кілька. Насамперед – вкрай вигідна пропозиція.

– А по-друге, ми встромились у скляну стелю. На українському ринку ми змогли зібрати Палац спорту на наші бої, що не вдавалося ще жодному промоушену в Україні. Далі потрібно виходити на світовий рівень, але на сьогодні український ринок не володіє достатнім фінансовим потенціалом для подальшого розвитку промоушену з України. Я не можу за угодою розголошувати суму угоди, але можу сказати, що нас гідно оцінили, і навіть трохи вище. Ми дуже задоволені таким ставленням з боку покупця до виконаної нами роботи, — розповів спортивний менеджер.

Нагадаємо, що в травні Лімонтов в інтерв’ю Зе Інтерв’юер розповідав, що вже тоді за проект йому пропонували понад $1 млн.

Питання подальшої участі в проекті його співзасновника вже на будь-яких нових умовах ще не узгоджене і є предметом подальших переговорів.

– Як мінімум, я зобов’язаний передати і налагодити весь процес для нового власника. Але скажу чесно, я хочу трохи відпочити, зробити невелику перерву. Аж надто багато сил і безсонних ночей було витрачено на цей проект, — сказав він.

Лімонтов запевнив, що Махач як і раніше буде виходити на Youtube-каналі, і всі передплатники зможуть продовжувати насолоджуватися видовищними боями.

Нагадаємо, 24 липня промоушн Махач організував у Києві поєдинок українського боксера Дениса Берінчика і бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова з Ірландії, в якому переміг українець.

Того ж дня в рамках 6 сезону Махачу в Києві вперше виступила команда з Казахстану.

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Джерело: delo.UA