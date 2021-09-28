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Тетяна Забожко |

Євро трохи здешевшав: курс валют на 28 вересня

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Національний банк України знизив курс євро й підвищив курс долара до гривні.

На вівторок, 28 вересня, НБУ встановив курс 26,66 грн/1$.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 28 вересня, становить на 31,18 грн/1€.

Порівняно з понеділком, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 28.09:

  • $1 – 26,66 грн;
  • €1 – 31,18 грн;
  • 1 польський злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

курс валют на 28.09.2021

Курс долара в жовтні, попри теперішню певну стабільність завдяки отриманим від МВФ $2,7 млрд, зросте до 28 грн.

Такий прогноз у коментарі Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На його переконання, девальвація гривні неминуча. До цього призведе погіршення економічної ситуації в країні.

Зокрема, стверджує економіст, нині спостерігається зростання заборгованості за виплатами зарплат та інших платежів, є проблеми з виплатою субсидій. Продовжують зростати й ціни на газ та вугілля.

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