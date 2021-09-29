Кабінет міністрів погодив законопроект, яким пропонується замінити з 1 січня 2022 року податковий період з квартального на місячний для подання звітності платниками податків.

Повна назва документа – Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

Проект закону розробив Пенсійний фонд України.

Мета документа – своєчасне обчислення страхового стажу (який є основою для нарахування пенсії), а також своєчасне призначення та отримання пенсійних й інших виплат.

Так, станом на зараз для роботодавців-платників ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) передбачене подання звітності за найманих працівників із встановленням квартального періоду звітування. Тобто звіт подається протягом 40 днів після закінчення відповідного звітного кварталу.

Як зазначається в пояснювальній записці, об’єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи із квартальним періодом звітування призвело до низки негативних явищ:

• відтермінування на період від 1 до 3 місяців надходження до реєстру застрахованих осіб відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж;

• несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соціальних виплат (пенсії, виплат з безробіття, тимчасової втрати непрацездатності тощо);

• послаблення платіжної дисципліни щодо сплати ЄСВ;

• зміщення на 1-3 місяці строку розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

• неможливості своєчасно проводити щомісячний аналіз показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду (зокрема, фонду оплати праці та кількості застрахованих осіб).

Через ці фактори уряд пропонує внести зміни до Податкового кодексу та змінити податковий період з квартального на місячний. Йдеться про запровадження місячної звітності зі сплати єдиного внеску і податку на доходи фізичних осіб.

Тепер законопроект має розглянути Верховна Рада України. В разі ухвалення документа він набуде чинності з 1 січня 2022 року.