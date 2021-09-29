Попри ухвалення Верховною Радою закону про легалізацію віртуальних активів в Україні, криптовалюта не потрапить під податкову амністію.

Про це повідомив начальник відділу з питань одноразового добровільного декларування активів фізосіб Державної податкової служби Владислав Воінов.

– Наразі в розумінні одноразової декларації визнаються тільки електронні гроші, які є засобом платежу на території України, тобто емітовані українськими банками, – розповів він.

Також Владислав Воінов пояснив, що закон набуває чинності лише коли відповідні зміни у частині криптовалют внесуть до Податкового кодексу, які вже підготували до голосування у другому читанні.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування або, як його ще називають, податкова амністія стартувала в Україні 1 вересня 2021 року.

Вона дає можливість громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання. Для цього треба подати декларацію у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го.

Йдеться лише про активи фізичних осіб, які з’явилися у їхній власності до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки. У добровільній декларації не потрібно вказувати джерела походження доходів. Із цих доходів треба лише сплатити збір.

Джерело: Економічна правда