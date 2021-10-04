Верховна Рада України повинна до 20 жовтня розглянути в першому читанні законопроект про державний бюджет на наступний рік.

Про це повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, зараз документ розглядає профільний бюджетний комітет.

– Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони повинні розглянути пропозиції. До 20 жовтня нам необхідно буде ухвалити в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік, – зазначив Разумков.

Він нагадав, що це основний фінансовий документ, по якому житиме країна наступного року.

Згідно із законом Про регламент Верховної Ради України (ст. 156-159), законопроект про держбюджет має розглядатися в трьох читаннях.

Народні депутати та комітети формують свої пропозиції до законопроекту про держбюджет не пізніше 1 жовтня.

Паралельно Рахункова палата проводить експертизу проекту закону і до 1 жовтня подає висновки Верховній Раді.

Парламент повинен розглянути законопроект про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд має здійснюватися за процедурою повного обговорення.

Розгляд держбюджету в другому читанні завершується у Верховній Раді не пізніше 20 листопада. Остаточно законопроект про державний бюджет ухвалюється парламентом до 1 грудня.

Що відомо про держбюджет-2022

Законопроект про держбюджет України на 2022 рік Кабінет міністрів схвалив 15 вересня. Вперше цей документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки.

21 вересня уряд представив законопроект у Верховній Раді.

Серед пріоритетних сфер фінансування в Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України закладається на рівні 3,8%, а рівень інфляції, за прогнозами, складе 6,2%.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна підвищитися до 6 700 грн.

Про ключові показники, які закладає уряд у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.