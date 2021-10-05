В Україні підняли ціну на бензин та дизельне паливо: на скільки та де

В Україні, 5 жовтня, роздрібні мережі автозаправок підняли ціни на дизельне паливо та бензин.

Згідно з даними Консалтингової групи А-95, вартість підвищилася в середньому на 10-80 копійок за один літр палива.

У мережі АЗС Shell ціна піднялася в середньому на 33-64 копійок за літр. Бензин марки А-92 тепер коштує 30,89 гривень, А-95 – 31,50, ДП – 30 23.

У UPG марка А-92 коштує 29,90 гривень за літр, А-95 – 30,60, ДТ – 27,70.

Крім іншого, ціни піднялися на 10-80 копійок за літр на таких заправках, як AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, Укр-Петроль, Катрал, Mango та Motto.

Подорожчання відбулося через те, що було скориговано ціну на паливо на тлі нової урядової постанови про граничну торговельну націнку, згідно з якою на дизельне паливо встановлено ​​максимальну надбавку до семи гривень за літр, а на бензин – до п’яти.

Гранична вартість бензину з жовтня має скласти максимум 26,50 гривень, а палива – 23,23 грн.

Джерело: Еnkorr