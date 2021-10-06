Курс валют НБУ на 6 жовтня 2021 в Україні

Національний банк України станом на 6 жовтня 2021 року оновив курси валют. Гривня значно зміцнилась відносно євро і долара.

Курс американської валюти станом на середу коштує 26,42 грн/1$. Таким чином долар здешевшав аж на 15 копійок порівняно з попереднім днем.

Європейська валюта коштує наразі 30,65 грн/1€. Євро після нещодавнього зростання впав у ціні на 27 копійок.

Курси польського злотого та російського рубля також впали у ціні порівняно з вівторком, 5 жовтня.

Курс валют в Україні від НБУ на 06.10:

$1 – 26,42 грн;

€1 – 30,65 грн;

1 польський злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

В Україні різні виробники прогнозують зростання цін на продукти та послуги, якими користуються громадяни. Це пояснюють підвищенням вартості сировини та матеріалів для виробництва.

Про це повідомляють у НБУ, посилаючись на результати щомісячного опитування підприємств, яке тривало з 6 до 23 вересня.

Згідно з результатами, 324 виробники заявили, що ціни підскочать. Серед опитаних підприємств 42,9% – компанії промисловості, 29,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,9% – будівництва, 37% респондентів – великі підприємства, 30,2% – середні, 32,7% – малі.