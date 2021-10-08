Курс валют НБУ на 8 жовтня 2021 в Україні

У п’ятницю, 8 жовтня, Національний банк України встановив новий курс гривні до долара та євро. Згідно з новими показниками, іноземні валюти почали зміцнюватись після різкого падіння.

Станом на сьогодні американська валюта впала в ціні лише на дві копійки. Таким чином 1$ коштує 26,33 грн.

Водночас європейська валюта почала відновлюватись після різких перепадів на ринку. Євро зміцнився на дві копійки та коштує 30,43 грн.

Почали зростати перед вихідними польський злотий та російський рубль на 3-5 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 08.10:

$1 – 26,33 грн;

€1 – 30,43 грн;

1 польський злотий – 6,70 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Відзначимо, що у 2021 році гривня увійшла до топ-10 валют, які найбільше зміцнилися до долара (+7%). Таким чином українська валюта посіла шосте місце у рейтингу агентства Bloomberg.

На першому місці розташувалась сейшельська рупія, яка зміцнилася на 60%. Друга сходинка у цьому рейтингу дісталась замбійській квачі (+26%), третє – мозамбікській метікалі (+17%).

У десятку валют також увійшли: грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг та домініканський песо.