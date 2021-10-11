Станом на ранок 11 жовтня, долар та євро посилили свої позиції. За даними Національного банку України, у пятницю, 8 жовтня, американська валюта коштувала на 2 копійки дешевше, а європейська – на 4 копійки.

Сьогодні ціна одного долара становить 25,35 грн, а одного євро – 30,47 грн. Минулого тижня обидві валюти мали слабкіші позиції.

За суботу та неділю американська валюта стала дорожчою на 2 копійки, а європейська – на 4 копійки.

За даними НБУ, 1 польський злотий коштує 6,6 грн, що на 9 копійок дешевше, ніж 8 жовтня. Водночас сьогодні ціна 10 російських рублів становить 3,66 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 11 жовтня

$1 – 26,3515 грн;

€1 – 30,4768 грн;

1 польський злотий – 6,6039 грн;

10 російських рублів – 3,6617 грн.

За даними одного з провідних світових постачальників фінансової інформації, українська гривня стала однією з найприбутковіших валют у світі у 2021 році.

Дані рейтингу валют від агентства Bloomberg свідчать, що гривня посіла шосте місце та зміцнилася до долара на 7%. У першу трійку увійшли сейшельська рупія, замбійська квача та мозамбікський метікал.