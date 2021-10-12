В Україні зросла вартість гектара землі – у Мінагрополітики назвали суму

Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі по Україні вже виросла до майже 44 тис. грн., а вартість такої землі в Києві сягає 240 тис. грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на прес-конференції, присвяченій 100 днів роботи ринку землі.

– Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі за станом на жовтень становить 43 879 грн. Вартість землі для ведення товарного с/г виробництва досягає 32 857 грн, а для особистого селянського господарства – 33 тис. грн. Одночасно, у нас є Київська область, де середня ціна одного гектара с/г землі становить $240 тис., – сказав міністр.

Лещенко повідомив, що такі землі в Києві та містах-супутниках, вочевидь, не будуть використані для сільськогосподарських потреб. За словами міністра, зараз учасники ринку землі формують ціни на сільськогосподарські ділянки, що виросли майже удвічі з моменту зняття мораторію на продаж.

Так, ще в липні 2021 р року мінімальна середня ціна на с/г землю становила близько однієї тисячі доларів за гектар.

До кінця року середня вартість гектара землі становитиме близько 50 тис. грн. Такий прогноз раніше озвучив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

У минули два місяці середня вартість гектару становила близько 35 тис. грн. Тому міністр закликає українців поки не поспішати продавати землю.