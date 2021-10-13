Нафтогаз запровадив контракти з фіксованою ціною на газ для бюджетних організацій

Нафтогаз пропонує новий продукт для бюджетних організацій – середньостроковий контракт на постачання газу за сталою ціною до кінця 2022 року. Компаніям Нафтогаз продаватиме паливо дешевше за спотову вартість – за 13,7 грн/куб м (без врахування ПДВ і транспортування). Про це повідомив Юрій Вітренко – голова правління державної компанії.

Вітренко наголосив, що така ініціатива відповідає європейським практикам. Нафтогаз зі свого боку бере на себе відповідальність за споживачів, несе цінові, технічні і фінансові ризики.

Бюджетні організації зможуть не перейматися за коливання ціни щомісяця та планувати бюджети. Вітренко наголосив, що Нафтогаз не претендує на монополію на ринку.