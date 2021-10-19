Курс валют НБУ на 19 жовтня 2021 в Україні

Національний банк України підвищив курс євро й ледь знизив курс долара до гривні.

На 19 жовтня Нацбанк встановив курс 26,34 грн/1$.

Євро у порівнянні з понеділком здорожчало майже на 12 копійок і тепер становить уже 30,56 грн/1€.

Ціна й на російський рубль та польський злотий станом на вівторок також підвищилась.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.10:

$1 – 26,34 грн;

€1 – 30,56 грн;

1 польський злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для відновлення української економіки в жовтневому звіті World Economic Outlook.

Так, згідно з даними МВФ, ВВП України за підсумками 2021 року зросте не на 4,0%, як прогнозувалося в квітні, а на 3,5%, тоді як світова економіка в 2021 році зросте на 5,9%.

Погіршено й прогноз середньорічної інфляції в Україні на 2022-й рік із 6,8% до 7,1%.

Однак Фонд покращив очікування зростання економіки України в 2022 році – з 3,4% до 3,6%.