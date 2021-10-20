Державний бюджет не повинен бути джерелом фінансування бізнесу – Марченко

Державний бюджет – це не те джерело, яке повинне фінансувати розвиток бізнесу.

Про це під час обговорення закону держбюджету на 2022 рік у першому читанні заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що, окрім кредитування, держава не надасть іншої підтримки для бізнесу.

– У нас є єдиний механізм щодо підтримки бізнесу – це компенсація відсоткових ставок за кредитами та програма 5-7-9% для кредитування бізнесу. Інших прямих форм підтримки не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу, – пояснив Марченко.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні закон України про державний бюджет на 2022 рік (№6000). Пріоритетними сферами бюджету-2022 уряд визначив охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Згідно із документом, середньомісячна заробітна плата наступного року становитиме 15 258 грн. Видатки на медицину у 2022 році повинні зрости до 197,2 млрд грн.

Водночас на соцзахист і соцзабезпечення населення передбачено видатки у розмірі 320,1 млрд грн. На субсидії планують виділити 38,4 млрд грн, а в бюджет Пенсійного фонду – 531 млрд грн.