Допоможуть видобувати газ: Нафтогаз підписав меморандуми з міжнародними компаніями

Провідні міжнародні нафтогазові компанії допоможуть дослідити український шельф Чорного моря та розробити тамтешні перспективні родовища газу.

У межах Українського газового інвестиційного конгресу, що проходить 20-21 жовтня в Києві, НАК Нафтогаз України підписав меморандуми про взаєморозуміння з компаніями Dragon Oil із ОАЕ, азербайджанською SOCAR AQS, а також американськими Helmerich & Payne, Inc. (H&P) і 3 Seas Energy.

Як пояснили в національній компанії, ці меморандуми формують основу для партнерств, що плануються в межах нових стратегічних проектів, зокрема – освоєння ділянок Чорного моря і покладів газу щільних порід, а також за напрямом збільшення ефективності видобутку на вже працюючих, але виснажених родовищах.

– Нафтогаз є одним з найбільших виробників газу в Європі, і ми також маємо одні з найперспективніших газових активів із сукупним потенціалом до 600 млрд куб. м. У наших планах на найближчі роки – вивчення та освоєння нових територій Чорного моря, розробка щільних та глибоких покладів газу. Реалізація цих ініціатив потребує більше $20 млрд інвестицій, а також сучасних технологій, які ще не освоєні достатньо в Україні. Тому нам важливо залучати партнерів та інвесторів, щоб реалізувати наші плани з найкращим результатом і в стислі терміни. Вдячний Dragon Oil, SOCAR AQS, 3 Seas Energy і H&P за готовність до співпраці й упевнений, вона сприятиме розвитку всіх сторін, – зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Міжнародні партнери зі свого боку відзначили хороший потенціал українського газовидобутку й висловили надію на його реалізацію вже в найближчому майбутньому.

Адже згадані компанії мають великий досвід буріння на шельфі, власний буровий флот для роботи на морі, а також володіють експертизою і технічними можливостями для буріння на складних ділянках на суходолі.

Саме ці знання та технології можуть допомогти Україні успішно розробити нові потужні родовища вуглеводнів.

– Українська частина Чорного моря сьогодні є однією із найменш досліджених, і одночасно багатообіцяючим об’єктом у регіоні, що може стати потужним джерелом для постачання газу в Європу, – зазначив генеральний директор Dragon Oil Алі Аль Джарван.

– Така співпраця відкриває нові можливості для розвитку ділових відносин щодо спільної оцінки перспектив у сфері розвідки та видобування вуглеводнів в Україні, обміну досвідом, знаннями та технологіями, а також для розширення бізнесу між Азербайджаном та Україною, – додав генеральний директор SOCAR AQS Самір Моллаєв.