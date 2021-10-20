Ціни на житло в Україні зросли: які квартири здорожчали найбільше

У липні – вересні цього року ціни на житло в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%.

Найбільше здорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку – на 17%.

Водночас однокімнатні квартири здорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному – на 17,5%. Двокімнатні квартири на первинному ринку зросли в ціні на 13,4%, на вторинному – на 18,4%.

Трикімнатні квартири на первинному ринку здорожчали на 16,3%, на вторинному – на 15,8%.

На початку вересня ріелтори прогнозували, що вже до кінця цього року очікується суттєве здорожчання житла в Україні – до 10%. На первинному ринку нерухомості здорожчання вартості житла може становити 5-10%, а на вторинному – до 7%.

Ресурс потенційних покупців житла в Україні майже вичерпався. Зараз лише 7-8% громадян мають змогу придбати житло – за готівкові кошти, через іпотеку чи за програмами з розтермінування.

В таких великих містах, як Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків квартири на первинному ринку вже здорожчали на 18-20%.

Джерело: Держстат