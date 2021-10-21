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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Україна отримає €600 млн траншу від ЄС наприкінці жовтня – на початку листопада

євро допомога єс

Другий транш макрофінансової допомоги ЄС в розмірі €600 млн Україна отримає наприкінці жовтня або на початку листопада.

Про це повідомила журналістам віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Я можу точно підтвердити, що вже цього місяця або максимум на початку наступного ми отримаємо другий транш макрофінансової допомоги обсягом €600 млн, – наголосила дипломат.

Це буде друга і остання виплата в рамках цієї програми на загальну суму €1,2 млрд.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що другий транш ЄС прискорить відновлення економіки України.

У грудні 2020 року Україна отримала від Єврокомісії перший транш кредиту в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Києву було виділено €600 млн під 0,125% річних з терміном повернення влітку 2035 року

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Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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