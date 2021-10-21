Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На 21 жовтня Нацбанк встановив курс 26,21 грн/1$.

Євро після кількох днів зростання різко здешевшав на 14 копійок і становить уже 30,48 грн/1€.

У четвер впала ціна й на російський рубль та польський злотий.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.10:

$1 – 26,21 грн;

€1 – 30,48 грн;

1 польський злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Українська економіка може зазнати потужного удару, якщо держава ухвалить рішення про регулювання цін на газ, який видобувається приватними компаніями. Такі невтішні прогнози роблять експерти.

На їхнє переконання, компанії просто не будуть зацікавленими в тому, щоб видобувати газ та продавати його за безцінь.

Через це перестануть розвідувати поклади газу та бурити нові свердловини.

Таким чином інвестори, завдяки яким за останні п’ять років газовидобувні компанії збільшили видобуток на 20%, підуть з України.

Для звичайної української родини, застерігають експерти, це обернеться холодом в оселях уже в січні чи лютому.