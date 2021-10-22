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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар майже не зазнали змін: курс валют на 22 жовтня

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Національний банк України на копійку підвищив курс євро й на таку ж суму знизив курс долара до гривні.

На 21 жовтня Нацбанк на встановив курс 26,20 грн/1$.

Євро у порівнянні з 21 жовтня становить 30,49 грн/1€.

У п’ятницю на три копійки впала ціна на польський злотий та на копійку – на російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.10:

  • $1 – 26,20 грн;
  • €1 – 30,49 грн;
  • 1 польський злотий – 6,62 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

курс валют 22 жовтня 2021

Наприкінці жовтня або на початку листопада Україна отримає €600 млн другого траншу макрофінансової допомоги ЄС.

Це буде друга й остання виплата в межах програми на загальну суму €1,2 млрд.

На переконання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цей транш ЄС прискорить відновлення економіки країни.

Перший транш кредиту Україна отримала в грудні 2020 року. €600 млн Києву виділили під 0,125% річних із терміном повернення влітку 2035 року.

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