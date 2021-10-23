Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На робочу суботу 23 жовтня Нацбанк встановив курс 26,29 грн/1$.

Євро в порівнянні з 22 жовтня зросло в ціні на 9 копійок і становить 30,58 грн/1€.

Здорожчав у суботу й польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 23.10:

$1 – 26,29 грн;

€1 – 30,58 грн;

1 польський злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

19 жовтня народні депутати в другому читанні ухвалили необхідний для посилення співпраці з МВФ законопроект №5850 про Нацбанк України.

Цей документ надає НБУ право перевіряти, як банки та юридичні особи проводять касові операції, інкасацію коштів, перевозять валютні цінності та організовують охорону приміщень.

Крім того, в законопроекті доповнено перелік вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради НБУ, голови Нацбанку та його заступників.