З 1 вересня 2021 року, коли в Україні стартувала податкова амністія, українці добровільно задекларували 111 млн грн, а бюджет отримав з цієї суми 6 млн грн.

Про це повідомив у соцмережі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає, – наголосив політик і пообіцяв надалі інформувати про кампанію добровільного декларування.

Верховна Рада 15 червня 2021 року ухвалила закон про добровільне одноразове декларування або податкову амністію. Кампанія стартувала 1 вересня 2021-го і триматиме рівно рік.

За цей період українцям дається можливіть добровільно задекларувати активи, які з’явилися у власності до 1 січня 2021 року. Водночас джерело нелегальних доходів відкривати не потрібно.

Податкова амністія зачепить переважно людей, які працюють неофіційно, дрібних підприємців та українських заробітчат за кордоном.