За даними Національного банку України, долар та євро трохи послабили свої позиції. Станом на ранок 28 жовтня, американська валюта стала дешевшою на 4 копійки, а європейська – на 3 копійки.

У четвер, 28 жовтня, вартість $1 становить 26,37 грн. Вчора долар коштував 26,41 грн за одиницю. Водночас сьогодні ціна €1 – 30,64 грн, тоді як минулого дня євро можна було придбати дорожче – за 30,67 грн.

За один день долар здешевшав на 4 копійки, а євро – на 3 копійки. Однак валюта ще може посилити свої позиції.

Один польський злотий коштує 6,63 грн – його ціна зменшилася на 3 копійки у порівнянні зі вчорашнім днем. Ціна 10 російських рублів становить 3,76 грн, тобто дешевше на 4 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 28 жовтня

$1 – 26,3712 грн;

€1 – 30,6447 грн;

1 польський злотий – 6,6326 грн;

10 російських рублів – 3,7617 грн.

За даними агентства Bloomberg, українська гривня стала однією з найприбутковіших валют світу у 2021 році, посівши міцне шосте місце у рейтингу.

На першому місці – сейшельська рупія, на другому – замбійська квача, а на третьому – мозамбікський метікал. Ці валюти зміцнилися щонайменше на 17%.